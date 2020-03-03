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مشيدة بدور مصر في التعامل معه.. الصحة العالمية: كورونا مرتبط جينيا بـ السارس

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:30 م
فيروس كورونا - تعبيرية
فيروس كورونا - تعبيرية
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هاني حسين
قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن مصر اتخذت إجراءات احترازية مع بداية ظهور فيروس كورونا، ومصر تبني  قدراتها في مجال التصدي للأوبئة من قبل ظهور فيروس كورونا.

وأضاف أمجد الخولي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر أنجزت الكثير من الخطوات الجادة لمحاربة ومواجهة الوبائيات تم التأكد من قدرة مصر من مواجهة التفشيات الوبائية والفيروسات، ومصر تمتلك خبرات التعامل مع انتشار الوبائيات والفيروسات.

وتابع أمجد الخولي "الفيروسات لها قدرة على التطور والتحول فيروس كورونا  لم يصنع وهو فيروس تطور بشكل طبيعي مرتبط تركيبه الجيني بفيروس السارس".

وأكمل أمجد الخولي "نحن نواجه فيروسا لا مناعة لدينا ضده، وبعد فترة تتكون المناعة ضد هذا الفيروس ونتمنى أن نصل إلى لقاح لمواجهة هذا الفيروس".

ولفت أمجد الخولي إلى أن "هناك أبحاثًا جارية للوصول إلى لقاح لهذا الفيروس ومن الصعب التكهن بنتائج التجارب العلمية ومن المتوقع أنه يتم الإعلان عن نتائج تلك التجارب خلال أسابيع".

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