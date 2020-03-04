انتخابات وإعصار وكورونا.. ماذا حدث في الثلاثاء الكبير بالولايات المتحدة؟

بينما توجهت الأنظار إلى يوم "الثلاثاء الكبير" في الولايات المتحدة، حيث تحسم الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بنسبة كبيرة مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة أمام الرئيس دونالد ترامب، ضرب إعصار قاتل ولاية تينيسي الأمريكية، وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





الثلاثاء الكبير





الثلاثاء الكبير أو "Super Tuesday"، والذي يشهد اختيار مندوبين يتعهدون بتأييد أحد المرشحين المحتملين للحزب الديمقراطي خلال مؤتمر مرتقب في وقت لاحق من العام الجاري.





وتستعر المنافسة في الانتخابات الأمريكية بين المرشحين الديمقراطيين وأبرزهم، بيرني ساندرز وجو بايدن، اللذان تمكنا من الحصول على نسبة كبيرة من أصوات الولايات التي جرت بها الانتخابات التمهيدية، والتي يتجاوز عددها 10 ولايات، صوت بها ما يزيد على المليون شخص.





وتشارك في انتخابات الثلاثاء الكبير، التقليد الذي انطلق في الولايات الجنوبية منذ عام 1984، 14 ولاية ومنطقة أميركية (ساموا) في هذه الانتخابات وهي؛ ألاباما وأركانساس وكاليفورنيا وكولورادو وماين وماساشوستس ومينيسوتا ونورث كارولينا وتينيسي ويوتا وفرجينيا وفيرمونت وأوكلاهوما وتكساس.





ويرتقب أن يجري الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات التمهيدية بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، بحسب توقيت كل ولاية، لكن ولاية كاليفورنيا، تشكل استثناءً وتتأخر مقارنة بباقي الولايات، لأنها تقبل التصويت عن طريق الرسالة الإلكترونية في الأيام الثلاثة الموالية للثلاثاء الكبير، وهذا الأمر يتطلب 30 يوما كاملة لإنجاز عملية الإحصاء.





ومن المرتقب أن يسفر هذا اليوم عن اختيار أكثر من 1300 مندوب ديمقراطي، وهذا العدد يضاهي ثلث العدد الإجمالي للمندوبين. عند إضافة 155 مندوبا جرى اختيارهم في الولايات التي صوتت مبكرا، أي في ولايات آيوا ونيو هامشير ونيفادا وساوث كارولينا، فإن ما يقارب 40 في المئة من المندوبين سيكونون قد اختيروا بعد الثلاثاء الكبير. وستصوت ولاية كاليفورنيا أيضا في الثالث من مارس رغم أنها دأبت على إقامة الانتخابات التمهيدية في شهر يونيو.





ويحتاج المرشح المحتمل للرئاسة الأميركية إلى 1991 مندوبا حتى يضمن ترشيحه لخوض انتخابات الرئاسة، وينقسم المندوبون إلى فئتين اثنتين؛ أولهما مندوبون يجري اختيارهم على مستوى الولاية، ومندوبون يتم اختيارهم على مستوى مقاطعات.





إعصار تينيسي





أسفر الإعصار الذي ضرب الولاية الجنوبية عن مقتل 22 شخصا على الأقل.





وذكرت وكالة "فرانس برس" إن رق الإغاثة لا تزال تبحث عن ناجين ومفقودين، ما يعني أن حصيلة هذه الزوابع التي ضربت الولاية، مرشحة للارتفاع.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سيتوجه إلى ولاية تينيسي، يوم الجمعة.





وتسبب الإعصار في أضرارا كبيرة في المباني والطرق والجسور في مناطق عدة، وقالت شركة الكهرباء في ناشفيل إن التيار انقطع صباح اليوم الثلاثاء، عن نحو 47 ألف شخص.





والولاية ضمن الـ14 ولاية اللائي ستشهد فعاليات "الثلاثاء الكبير". وقال مسؤول محلي إن مكاتب الاقتراع في المناطق المتضررة فتحت أبوابها بعد ساعة من الموعد المقرر، وتضرر 15 مكتبا من مكاتب الاقتراع بالعاصفة.





كورونا





ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة إلى 9 أشخاص.





وأفاد مسؤولو الصحة في مقاطعة كينج (بؤرة الفيروس في الولايات المتحدة) في سياتل بالعاصمة واشنطن بوفاة حالة تاسعة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا، وقالوا إن الحالة لمريضة في الثمانينيات من عمرها وتوفيت في منزل عائلتها في 26 فبراير.





وأكد مسؤولو المقاطعة أيضًا وقوع 7 حالات إصابة بالفيروس ، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 21 حالة، بما في ذلك المرضى الذينتوفوا. منهم ثمانية من المرضى توفوا فى مقاطعة كينج، وواحد من مقاطعة سنوهوميش المجاورة.





وأضافت أن هناك رجلا في حالة خطيرة بعدما جاء اختبار كورونا الشخصي إيجابيا، في ولاية نيويورك.





طوارئ اقتصادية





وأعلن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة في وقت سابق من مساء الثلاثاء، في خطوة طارئة تهدف إلى حماية أكبر اقتصاد في العالم من تأثير تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





وبحسب "نيويورك بوست"، قال البنك المركزي في بيان إنه خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 1 و 1.25%.





وأضاف أنه:"لا تزال أساسيات الاقتصاد الأمريكي قوية. ومع ذلك ، فإن الفيروس التاجي يشكل مخاطر متنامية على النشاط الاقتصادي. في ضوء هذه المخاطر ودعمًا لتحقيق أهداف التوظيف واستقرار الأسعار القصوى، قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اليوم خفض النطاق المستهدف لسعر الصناديق الفيدرالية".





وأوضح البيان أن القرار اتخذ بالإجماع من قبل صانعي القرار.





وأشارت الصحيفة إلى أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة قبل اجتماع السياسة المقبل المقرر عقده في 17-18 مارس يعكس الإلحاح الذي يشعر بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه بحاجة إلى العمل من أجل منع احتمال حدوث ركود عالمي.





وأشارت الصحيفة إلى أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة قبل اجتماع السياسة المقبل المقرر عقده في 17-18 مارس يعكس الإلحاح الذي يشعر بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه بحاجة إلى العمل من أجل منع احتمال حدوث ركود عالمي.





وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤيدا للقرار ومطالبا بالمزيد من التخفيض الذي يرعى نسب الفائدة في الدول الأخرى المنافسة، بما لا يخل بفرص الاقتصاد الأمريكي.