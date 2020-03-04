محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة لرصد الشائعات على السوشيال ميديا.. فيديو

قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، إن الشائعات تصدر من بعض الأمهات في الاسكندرية، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أن من تقوم بذلك 3 سيدات، سبق وأثرن الفتن والشائعات .
وأضاف محمد الشريف خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي ، أن تلك السيدات تنتمين إلى الجماعة المحظورة وتحاولن بث الشائعات والفتن حتى تٌحدثن حالة من الهلع والخوف على مستوى الجمهورية .
وأوضح محمد الشريف ،: قمت بعمل اجتماع لتوحيد الجهود لنشر الوعي الوقائي لدى المواطنين كما اننا من أهم مشاكلنا هو كيفية إدارة الأزمة .
وتابع محمد الشريف ، أن محافظة الإسكندرية ستوحد الخطاب الرسمى عبر قناة واحدة؛ حتى تكون مسئولة عن إصدار البيانات الرسمية .
وأكد محمد الشريف: شكلنا لجنة لرصد الشائعات التي تصدر على السوشيال ميديا.