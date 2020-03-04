محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة لرصد الشائعات على السوشيال ميديا.. فيديو

وتبين أن من تقوم بذلك 3 سيدات، سبق

وأضاف

خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي ، أن تلك السيدات تنتمين

إلى الجماعة المحظورة وتحاولن بث الشائعات والفتن حتى تٌحدثن حالة من الهلع والخوف على مستوى الجمهورية .