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فن

بعد ظهوره مع وائل الإبراشي.. 5 أزمات جديدة فى حياة محمد رمضان

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:50 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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شروق حمدى
ورد اسم الفنان محمد رمضان في 5 أخبار هامة خلال الساعات القليلة الماضية،بعد حلوله ضيفا على الاعلامى وائل الابراشى فى برنامج " التاسعة " على القناة الاولى المصرية  ابتداء من ازمتة الجديدة مع محامى عمرو دياب مرورا بازمة الطيار المفصول فضلا عن بتهديد صاحب مطعب البرنس برفع دعوة قضائية ضده وصولا الى ازمته مع الفنان هانى شاكر باصدراه قرار منعه من الغناء و انتهاء بازمته مع باسم سمرة .


رد المحامي أشرف عبد العزيز، محامي الفنان عمرو دياب، على اتهام محمد رمضان له، خلال ظهوره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة مساء" الذي عرض أمس، السبت، بالوقوف وراء حملة الطيار أشرف أبو اليسر ضده. 


قال الفنان محمد رمضان، إن المشاهد المنتشرة على السوشيال ميديا وهو يرقص على السيارة، كانت بروفات للكليب الجديد الذي يجهز له؛ ساخرا من اتهام صاحب أحد المطاعم الشهيرة: « والله أنا خايف الأسفلت يقول محمد رمضان مشي عليا».

قال الفنان محمد رمضان، إن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ باسم سمرة وهو يدفعه، لم يكن مقصودا وكان خلال فرح في الجيزة.


طالب الفنان محمد رمضان، بضم مُطربي المهرجانات إلي نقابة المهن الموسيقية، موضحًا أن الشباب لهم جمهور كبير ويجب أن يدخلوا النقابة تحت بند شعبة المهرجانات. 


شارك ناصر البرنس، صاحب مطعم "كبدة البرنس"، فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وقال في الفيديو: "كنت في البيت مريح وسمعت خبر إن محمد رمضان جايلي المطعم طبعا رحبوا بيه وعملوله طرابيزة لـ20 نفر، فأنا ببص لقيت كاميرات رهيبة 7 أو 8، أنا عندي كاميرا وبعت ابني يصور، استغربت وقولت أكلم منتج كليباته أسأله إيه الأمر، وقولتله بتصوروا حاجة لمسلسل البرنس أو فيديو كليب، فقالي متتكلمش في الموضوع ده عشان متزعلش مني".



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