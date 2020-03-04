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رياضة

أول تعليق من يورجن كلوب على خسارة ليفربول من تشيلسي 0-2

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:21 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تأهل فريق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد إلى الدور المقبل من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تغلبه على ضيفه ليفربول بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة المحلية.

وقال يورجن كلوب المدير لفريق ليفربول في تصريحات ما بعد المباراة: "أود حقًا إذا توقفتم عن ذكر الهزيمة من واتفورد، لكننا استحقينا أن نخسر لأنهم سجلوا هدفين وارتكبنا أخطاء جسيمة في الهدفين".

وتابع: "بعد ذلك كانت المباراة مفتوحة بالكامل، كان لدينا ثلاث أو أربع تسديدات متتالية في الشوط الأول وكان ماني على وشك التسجيل، لكن قوة اللقاء هي السبب في أننا أجرينا بعض التغييرات".

وأكمل: "كنا بحاجة إلى لاعبين منتعشين، ولكن استقبال الأهداف لا يساعد، كان رد فعل اللاعبين جيدًا، لقد أعجبني ذلك لكن الهدف الثاني يمثل مشكلة ودافع تشيلسي جيدًا".

وأردف: "لم نكن محظوظين في هذه اللحظات، لقد كنا نبدو جيدين وأدريان نجح في إنقاذ فرص قبل الهدف الأول، يجب أن نكون مستعدين في لحظات، لقد لعبنا أمام تشيلسي، الذي يعتمد على الهجمات المرتدة وهذا أمر جيد".

ورغم الـ 3 هزائم متتالية لفريق الريدز، يواصل ليفربول سيطرته على صدارة البريميرليج، برصيد 79 نقطة، متفوقًا بفارق 22 نقطة، على أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي له جولة مؤجلة.
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