عاتبتهما على معاكسة زوجة ابنها.. سمَّاك وابنه يطلقان كلبهما على سيدة بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية القبض على صاحب محل أسماك وابنه، أطلقا كلبهما، على سيدة؛ مما تسبّب فى إصابتها.





وتلقى قسم شرطة ثان الزقازيق، بلاغًا من أحد المستشفيات بدائرة القسم، يفيد بوصول إحدى السيدات (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) مُصابة بكدمة شديدة وتجمع دموى بادعاء عقر كلب.





بالفحص وسؤال المصابة قرّرت قيام شخصين (صاحب محل أسماك، وغبنه) بالتعرّض لزوجة ابنها أثناء سيرها بالطريق العام، وحال مُعاتبتها لهما؛ قاما بالتعدى عليها بالسب والشتم وإطلاق الكلب الخاص بهما عليها وعقرها، مما أدى إلى حدوث إصابتها.





وأمكن ضبط المذكورين والكلب وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.