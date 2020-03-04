الثلاثاء الكبير .. بايدن يتصدر استطلاعات الديمقراطيين في فيرجينيا.. وساندرز يفوز بـ فيرمونت

فاز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين بولاية فيرجينيا في بداية الثلاثاء الكبير، عقب عودة سياسية غير متوقعة الأسبوع الماضي.





بينما فاز السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز بالانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ولاية فيرمونت، حسبما ذكرت استطلاعات الرأي أجرتها شبكة "ان بي سي" الأمريكية.





كما يبين الاستطلاع أن من بين 4 ولايات، كان هناك عدد أكبر من الناخبين الديمقراطيين لديهم وجهة نظر إيجابية نحو "الاشتراكية" أكثر من وجهة النظر غير المحددة.





ويجري التصويت في الثلاثاء الكبير في 14 ولاية، بما في ذلك تكساس وكاليفورنيا المحملة بالمندوبين.



