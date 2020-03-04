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حوادث

وزير العدل يعلن بدء تعميم موسوعة القوانين والتشريعات على الهيئات القضائية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:30 ص
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل
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عمرو خليفة - جودت عيد
أعلنت وزارة العدل عن بدء تعميم موسوعة القوانين والتشريعات والأحكام القضائية على جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك بغرض توفير المعلومات القانونية وتسهيل الوصول إليها من خلال توفير الخدمة على موقع شبكة المعلومات الدولية الانترنت الخاص بأصحاب حقوق الملكية الفكرية.

وتشمل تلك الخدمة توفير كافة التشريعات والأحكام القضائية، وتحديثها باستمرار، وذلك على المستوي الفني المطلوب والمناسب لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وقد بدأ تسليم أعضاء السلطة القضائية، وكذلك هيئة قضايا الدولة.

ويأتي هذا في إطار حرص المستشار عمر مروان وزير العدل علي مواكبة التطور التكنولوجي والعمل على استفادة كافة أعضاء الجهات والهيئات القضائية من تلك الخدمة وتوفير المعلومات القانونية المحدثة، الامر الذى ينعكس بدوره على سرعة أداء المنظومة القضائية وجودته، كما وجه بتوفير تلك الموسوعة القانونية بالمجان باعتبارها من مستلزمات العمل القضائي في الوقت الحالي.

وتتضمن الموسوعة حتى الآن عدد 313366 تشريع، وعدد 410237 حكمًا تتنوع بين الاحكام الجنائية والمدنية والدستورية والإدارية العليا والقضاء الإداري وفتاوي مجلس الدولة، وتتضمن طرق بحث متنوعة ومتطورة تساعد القاضي على الاطلاع على التشريعات وفقا لآخر تحديث لها.
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