أردوغان يهزي: فتحنا أبوابنا للمهاجرين وفقا للقانون الدولي

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن أنقرة فتحت أبوابها للمهاجرين الذين يريدون الذهاب إلى أوروبا، بما يتوافق مع القانون الدولي.





وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أعلن اليوم الخميس، أن أكثر من 135 ألف لاجئ غادروا إلى حدود اليونان حتى الآن، منذ إعلان أنقرة الخميس الماضي التوقف عن منع المهاجرين من العبور إلى الأراضي الأوروبية.





وكانت وزارة الخارجية اليونانية، أصدرت ردًا صارمًا نقلته صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، قالت فيه إن تركيا ليست في وضع يسمح لها بإعطاء الآخرين دروسًا بشأن القانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث أخفقت أنقرة في هذين المجالين لعدة سنوات.





وأضافت الخارجية اليونانية، أنه عندما تستخدم الدولة الشعب أداة للحرب، وتُلفق أخبارًا كاذبة لتضليله، وتنتهك بشكل ممنهج سيادة الدول المجاورة وحقوقها السيادية، فلا تحظى إذن بوضع يسمح لها بتوجيه أصابع الاتهام إلى أحد.





واتهم وزير الخارجية اليوناني نيكولاس دندياس، تركيا بالانخراط في حملة تضليل في ما يخص أعداد اللاجئين الذين دخلوا إلى الأراضي اليونانية من تركيا.





وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لـ رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس في مكالمة هاتفية، اعترافه بحق اليونان في إنفاذ القانون على حدودها.





واندلعت أزمة لاجئين بين اليونان وتركيا على الحدود بين البلدين إثر محاولة المئات من اللاجئين استغلال نقاط عبور غير محكمة لدخول اليونان.





ووضعت اليونان حدودها في حالة تأهب أمني قصوى، يوم الأحد، إثر تعليق إقامة اللجوء من قبل الذين يدخلون البلاد بطريقة غير قانونية لمدة شهر.