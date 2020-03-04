شبانة: رحيلي عن الأهلي خطأ.. وانتقالي للإسماعيلي خطأ آخر.. فيديو

<iframe width="642" height="361" src="https://www.youtube.com/embed/wWAw_FrQ9J0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>





قال عبدالحميد شبانة لاعب الأهلى السابق، إنه رحل عن القلعة الحمراء لعدم حصوله على فرصة المشاركة أساسيا لوجود تخمة كبيرة من النجوم.









وأضاف عبدالحميد شبانة، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إنه كان ينتظر الحصول على فرصة مع الأهلى من أجل المشاركة وحجز مكان أساسي بالفريق، خاصة أنه ليس معتادا على ملازمة دكة البدلاء.









وأوضح عبدالحميد شبانة، إن إنتقاله إلى الإسماعيلي، هو ثاني خطأ ارتكبه بعد خطأ رحيله عن الأهلى، مشددا إنه يشعر ببعض الظلم لعدم الحصول على فرصته كاملة.