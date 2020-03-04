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برلمان

برلمانى يطالب بتوحيد خطبة الجمعة وعظة الأحد عن مواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:53 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
طالب جون طلعت عضو مجلس النواب، المؤسسات الدينية وكذلك وزارة التربية والتعليم بالقيام بدور توعوى ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا مثمنا الدور الهام الذى لعبته وزارة الصحة خلال الفترة الماضية. 

وأقترح جون في تصريحات إعلامية أن يتم توحيد موضوع خطبة الجمعة وعظة الأحد في جميع مساجد وكنائس الجمهورية لتوعية الشعب بشأن الفيروس وطرق الحد من إنتشاره والتحذير من الاخطاء والسلوكيات السلبية التى قد تتسبب في انتشار العدوى. 

وأكد جون أن المؤسسة التعليمية لها دور هام في نشر الوعي الإيجابي بين التلاميذ الذين سينقلونه بدورهم إلى أهاليهم فى المنازل، مصيفًا :"لابد أن يتم تخصيص حصة دراسية فى جميع المدارس للتنبيه على الطلاب بشأن التعامل مع حالات الاشتباه في فيروس كورونا وكيف ننقى أنفسنا منه".

ووجه جون الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على ما وصفه بالمجهود الجبار الذى تقوم به الوزارة لمكافحة فيروس كورونا للحد الذى دعا منظمة الصحة العالمية الى إعتبار أن الحجر الصحى فى مصر هو الأفضل على مستوى العالم.  
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