برلمانى يطالب بتوحيد خطبة الجمعة وعظة الأحد عن مواجهة فيروس كورونا

طالب جون طلعت عضو مجلس النواب، المؤسسات الدينية وكذلك وزارة التربية والتعليم بالقيام بدور توعوى ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا مثمنا الدور الهام الذى لعبته وزارة الصحة خلال الفترة الماضية.





وأقترح جون في تصريحات إعلامية أن يتم توحيد موضوع خطبة الجمعة وعظة الأحد في جميع مساجد وكنائس الجمهورية لتوعية الشعب بشأن الفيروس وطرق الحد من إنتشاره والتحذير من الاخطاء والسلوكيات السلبية التى قد تتسبب في انتشار العدوى.





وأكد جون أن المؤسسة التعليمية لها دور هام في نشر الوعي الإيجابي بين التلاميذ الذين سينقلونه بدورهم إلى أهاليهم فى المنازل، مصيفًا :"لابد أن يتم تخصيص حصة دراسية فى جميع المدارس للتنبيه على الطلاب بشأن التعامل مع حالات الاشتباه في فيروس كورونا وكيف ننقى أنفسنا منه".



