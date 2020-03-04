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فن

أسماء جلال: انبهر بعالم محمد أمين راضي.. ولهذا السبب تواجدت في "مملكة إبليس"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:45 م
اسماء جلال
اسماء جلال
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محمد نحلة

عبرت الفنانة أسماء جلال عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "مملكة إبليس"، وقالت في تصريحات لـ"صدى البلد"،  أنها تلقت ردود فعل قوية جدا، ومرضية بالنسبة لها سواء على شخصيتها أو المسلسل.

 

وعن الأسباب التي حمستها للتواجد في العمل، قالت انها تنبهر دائما بعالم محمد أمين راضي لذلك حينما علمت أن العمل من تأليفه وافقت على الفور،  كما أشارت إلى أن دورها مختلف عما قدمته من قبل، فكانت تريد ان تختبر نفسها ونجحت في ذلك.

 

مسلسل مملكة إبليس يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية.

 

المسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.

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