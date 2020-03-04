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أخبار العالم

10 دقائق.. الإمارات تخفض زمن صلاة الجمعة فى المساجد

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:30 م
الإمارات تخفض زمن
الإمارات تخفض زمن صلاة الجمعة
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ميس رضا
طالبت الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف فى الإمارات، بضرورة عدم تجاوز خطبة وصلاة الجمعة العشر دقائق، وذلك في إطار إجراءات منع تفشي فيروس كورونا.

وشددت في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، على ضرورة الالتزام بخطبة «الوقاية خير من العلاج»، يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بمحتوى الخطبة وعدم الخروجه عنه نهائيًا.

وطالبت بعدم الإطالة في الصلاة، وقراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن بما لا يتجاوز السطرين، والالتزام بقراءة الدعاء الوارد في الخطبة حرفيًا، على ألا تتجاوز مدة الخطبة والصلاة عشر دقائق، محذرة من التكرار والبطء في أداء الخطبة.
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