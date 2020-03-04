انقذوا حياتها.. أطباء الأزهر يجرون جراحة دقيقة بالمنظار لرضيعة بمستشفى طور سيناء.. صور

نجح الفريق الطبي بمستشفى طور سيناء العام بقيادة الدكتور توفيق الخولي والدكتورة فاطمة الحسيني، أستاذا الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب بنات جامعة الأزهر، في إجراء تدخل جراحي دقيق بالمنظار وإزالة إنسداد عظمي للبلعوم الأنفي لطفلة تبلغ من العمر ثلاث أيام.





من جهته أوضح الدكتور هيثم محمد، مدير الطب العلاجي بالمديرية، بأن هذه الجراحة من الجراحات الدقيقة التي تجري لأول مرة بجنوب سيناء، مؤكدا بأن الطفلة ولدت بمستشفى أبورديس المركزي تعاني من عيب خلقي نادر الحدوث عبارة عن إنسداد عظمي بفتحتي الأنف الخلفية "البلعوم الأنفي" (رق شاني خلقي) مؤداه عدم القدرة علي التنفس، تدخل الفريق الطبي بإجراء ممر هوائي وتغذية الطفلة عن طريق إنبوبة رايل بديلا للرضاعة الطبيعية، وتحويل الحالة لمستشفي طور سيناء العام لإجراء جراحة إزالة إنسداد عظمي للبلعوم الأنفي بإستخدام المنظار .





من جانبه قدم الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة ، التحية والتقدير للأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتورة نيرة مفتاح، عميد كلية طب بنات جامعة الأزهر، والفريق الطبي المعالج بقيادة كلا من الدكتور توفيق الخولي، والدكتورة فاطمة الحسيني أستاذا الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب بنات جامعة الأزهر، والدكتور محمد حامد، مدرس مساعد التخدير بكلية طب جامعة عين شمس، والمتواجدين ضمن الفريق الطبي بمستشفى طور سيناء العام وفقا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع طب بنات الأزهر وطب عين شمس .