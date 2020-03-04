الحمراء مفيدة للقلب.. والخضراء تحارب السرطان.. اعرف فائدة الخضروات والفواكه من لونها

تعتبر الخضروات والفواكه من أهم المصادر الغنية بمجموعة هائلة من العناصر الغذائية والفيتامينات و المعادن، وهي مفيدة للكبار و الصغار، ويحتاج الجسم تناولها بشكل يومي، لما لها قدرة هائلة على علاج كافة الأمراض و الوقاية منها.
فوائد الخضروات والفواكه عديدة ويغفلها الكثير ، لكن يمكنك معرفة فائدة كل نوع من الخضار من لونه، بحسب موقع Healthline:
الأطعمة البيضاء:
تعمل على تحسين قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الأمراض مثل الفطر والثوم .
الأطعمة الخضراء:
تعمل على تنقية الجسم من السموم والوقاية من الاورام السرطانية مثل الخضروات الورقية والكيوي و الافوكادو .
الأطعمة البنفسجية:
تقاوم علامات التقدم في العمر وتحارب السرطان وتقوي الذاكرة وتزيد من التركيز مثل الباذنجان والتوت والكرنب والتين والعنب .
الأطعمة الصفراء و البرتقالية:
تعمل على مقاومة نزلات البرد
تسهيل عملية الهضم
تقوية جهاز المناعة
تخلص الجسم من السموم
الحفاظ على صحة البشرة والعيون ، مثل الجزر والفلفل الأصفر والليمون والبرتقال و اليوسفي والمشمش .
الأطعمة الحمراء:
مفيدة للقلب وصحة الأوعية الدموية مثل الفلفل الأحمر والطماطم والبنجر والتفاح والرمان والفراولة .