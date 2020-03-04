AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الحمراء مفيدة للقلب.. والخضراء تحارب السرطان.. اعرف فائدة الخضروات والفواكه من لونها

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:31 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
تعتبر الخضروات والفواكه من أهم المصادر الغنية بمجموعة هائلة من العناصر الغذائية والفيتامينات و المعادن، وهي مفيدة للكبار و الصغار، ويحتاج الجسم تناولها بشكل يومي، لما لها قدرة هائلة على علاج كافة الأمراض و الوقاية منها. 

فوائد الخضروات والفواكه عديدة ويغفلها الكثير ، لكن يمكنك معرفة فائدة كل نوع من الخضار من لونه، بحسب موقع Healthline: 
 
الأطعمة البيضاء:
تعمل على تحسين قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الأمراض مثل الفطر والثوم .

الأطعمة الخضراء:
تعمل على تنقية الجسم من السموم والوقاية من الاورام السرطانية مثل الخضروات الورقية والكيوي و الافوكادو .

الأطعمة البنفسجية:
تقاوم علامات التقدم في العمر وتحارب السرطان وتقوي الذاكرة وتزيد من التركيز مثل الباذنجان والتوت والكرنب والتين والعنب . 

الأطعمة الصفراء و البرتقالية:
تعمل على مقاومة نزلات البرد
تسهيل عملية الهضم
تقوية جهاز المناعة 
تخلص الجسم من السموم 
الحفاظ على صحة البشرة والعيون ، مثل الجزر والفلفل الأصفر والليمون والبرتقال و اليوسفي والمشمش . 

الأطعمة الحمراء:
مفيدة للقلب وصحة الأوعية الدموية مثل الفلفل الأحمر والطماطم والبنجر والتفاح والرمان والفراولة . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أطعمة غير متوقعة لتنقية الرئة

السلمون والسردين.. أطعمة تحميك من تشنج العضلات

تعرف على أسباب تشنج العضلات و طرق العلاج

بعد انتشار فيروس كورونا.. 10 أطعمة ومشروبات طبيعية لتقوية جهاز المناعة

ما الذي يجب أن تتناوله السيدات بعد الولادة ؟

ترشيحاتنا

3 معلومات صادمة عن ملعب إياب الأهلي وصن داونز

بعد إعدام عشماوي..أحمد موسى :القصاص قادم من باقي مجرمي عصابة الاخوان

هل يشمل قرار تعليق العمرة للمواطنين أهل مكة وزائريها ؟.. السعودية ترد .. فيديو

بـ كتف واقع.. لقاء الخميسى تثير الجدل بهذه الاطلالة

بعد ظهوره بصورة ياسمين عبد العزيز وحبيبها.. استخدامات غير متوقعة للفازلين الأحمر

الزمالك يتلقى خطابا رسميا بتأجيل بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمراء مفيدة للقلب.. والخضراء تحارب السرطان.. اعرف فائدة الخضروات والفواكه من لونها

بعد غياب عن السوشيال ميديا.. إيمى سمير غانم تخطف الانظار

بـ حمالات رفيعة.. زوجة تامر حسنى تثير الجدل بإطلالة غريبة