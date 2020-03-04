الحمراء مفيدة للقلب.. والخضراء تحارب السرطان.. اعرف فائدة الخضروات والفواكه من لونها

تعتبر الخضروات والفواكه من أهم المصادر الغنية بمجموعة هائلة من العناصر الغذائية والفيتامينات و المعادن، وهي مفيدة للكبار و الصغار، ويحتاج الجسم تناولها بشكل يومي، لما لها قدرة هائلة على علاج كافة الأمراض و الوقاية منها.





فوائد الخضروات والفواكه عديدة ويغفلها الكثير ، لكن يمكنك معرفة فائدة كل نوع من الخضار من لونه، بحسب موقع Healthline:

الأطعمة البيضاء:

تعمل على تحسين قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الأمراض مثل الفطر والثوم .





الأطعمة الخضراء:

تعمل على تنقية الجسم من السموم والوقاية من الاورام السرطانية مثل الخضروات الورقية والكيوي و الافوكادو .





الأطعمة البنفسجية:

تقاوم علامات التقدم في العمر وتحارب السرطان وتقوي الذاكرة وتزيد من التركيز مثل الباذنجان والتوت والكرنب والتين والعنب .





الأطعمة الصفراء و البرتقالية:

تعمل على مقاومة نزلات البرد

تسهيل عملية الهضم

تقوية جهاز المناعة

تخلص الجسم من السموم

الحفاظ على صحة البشرة والعيون ، مثل الجزر والفلفل الأصفر والليمون والبرتقال و اليوسفي والمشمش .





الأطعمة الحمراء:

مفيدة للقلب وصحة الأوعية الدموية مثل الفلفل الأحمر والطماطم والبنجر والتفاح والرمان والفراولة .