سامح شكري: يجب التصدي لمخاطر تسرب المقاتلين الأجانب إلى سوريا

التقى سامح شكري وزير الخارجية ، اليوم الأربعاء، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون"، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية رقم 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.





وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير "شكري" أكد خلال اللقاء ، حرص مصر على مساندة جهود تسوية الأزمة السورية، وأهمية الاستمرار في دعم تقدم العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يستهدف استعادة الأمن والاستقرار في البلاد ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.





وأضاف "حافظ" أن وزير الخارجية استعرض مُحددات الموقف المصري إزاء تطورات الوضع السوري، مشيرًا لأهمية استمرار جهود المبعوث الأممي.





وأوضح أن الوزير شكري تطرق إلى ضرورة العمل على مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في سوريا، والتصدي لمخاطر تسرب المقاتلين الأجانب من مناطق تواجدهم، بما في ذلك انتقال بعض الفصائل السورية إلى ليبيا، وأهمية قيام الأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية بدورها في هذا الصدد.





وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن المبعوث الأممي استعرض من جانبه نتائج جهوده واتصالاته الأخيرة بهدف دفع مسار التسوية السلمية للأزمة السورية، ورؤيته تجاه الخطوات المُستقبلية ذات الصلة.



