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رياضة

لاعب ليفربول السابق يعلق على رحيل محمد صلاح إلى ريال مدريد

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:05 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
علق ستيف ماكمانمان أسطورة ليفربول والمنتخب الإنجليزي، على إمكانية رحيل المصري محمد صلاح، لاعب الفريق لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد ربطت محمد صلاح، بالانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقال ماكمانمان في تصريحات لموقع جول العالمي:" من المعروف أن جميع اللاعبين يريدون الانتقال لصفوف ناديي ريال مدريد أو برشلونة، من 4 أو 5 أعوام كانا هما المسيطران على الكرة في العالم، وأفضل نادي في العالم كان ريال مدريد، لقد فازوا ببطولة دوري أبطال أوروبا في الخمس أعوام الماضية."

وأضاف ماكمانمان:" الآن محمد صلاح في ليفربول، وهو أفضل فريق في العالم، أفضل الفرق تتواجد في الدوري الإنجليزي، لذلك أرى أنه ليس من المنطقي ذهاب محمد صلاح لريال مدريد، ريال مدريد وبرشلونة يجب أن يوقعوا مع 4 أو 5 لاعبين كبار لإنقاذ فريقيهما، مستواهما في تراجع."

يذكر أن ستيف ماكمانمان، قد سبق له اللعب لصفوف نادي ريال مدريد ، كما لعب أيضًا في ليفربول من عام 2003، وحتى عام 2005.
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