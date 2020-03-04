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فن

تكريم رشا السيد ضمن أفضل 50 شخصية مؤثرة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:18 م
صدى البلد
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نبيل العدوى

خضعت الفنانة الإماراتية رشا السيد لجلسة تصوير جديدة ومختلفة نالت بها إعجاب جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت رشا في الصور بإطلالة جذابة، بارتدائها تيشرت باللون الأسود والجينز رمادي غامق من الماركات العالمية، وترك شعرها منسدلا على كتفيها ووضعت ألون المكياج التي تتناسب معها، ونالت الإطلالة الجديدة إعجاب جمهورها، حيث أطلقوا عليها لقب "كيم كاردشيان الخليج".

من ناحية أخرى، كرم الشيخ سعيد بن طحيون آل نهيان، الفنانة رشا السيد من ملتقى "رواد الأعمال" في دورته الأولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن أفضل 50 شخصية مؤثرة في المجتمع، كما قامت بتقديم الملتقى.

وانتهت رشا السيد مؤخرا من تصوير دورها في مسلسل «اتجاه خاطئ»، الذي يعد عمل فنتازيا يجمع بين الإثارة والتراجيديا في قالب واحد يتم طرحه بطريقة جديدة، وهو بطولة تركي اليوسف وإلهام علي ورشا السيد وأحمد شعيب والمذيعة غريس قبيلي، ويقوم باخراجه محمد لطفي.
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