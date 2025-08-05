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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: 5 آلاف شاحنة مساعدات مستعدة للدخول إلى غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
البهى عمرو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفيتنامي، أن الحرب في غزة لم تعد حربا لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن، بل أصبحت حربا للتجويع والإبادة وتصفية القضية الفلسطينية.


وقال الرئيس السيسي إن الوضع في غزة يستخدم كورقة سياسية للمساومة.

وأضاف: “نوجه نداءً للرأي العام العالمي بأن الوضع في قطاع غزة يستخدم كورقة سياسية للمساومة”.

ولفت إلى أن الجانب الإسرائيلي يسيطر ومتمركز على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وأن أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات في الأراضي المصرية مستعدة للدخول إلى قطاع غزة من مصر ودول أخرى، وأن الادعاءات بمشاركة مصر في حصار قطاع غزة إفلاس.

فلسطين الرئيس السيسي السيسي غزة

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