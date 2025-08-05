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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للمصريين بالخارج | أراضٍ زراعية مجهزة ومرافق واستثمار بمشروع قومي ضخم

الريف المصري
الريف المصري
شيماء مجدي

 شارك اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، فى الجلسة الثانية من فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، والذي أقيم هذا العام تحت شعار: "من كل مكان.. مصر العنوان"، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وعدد من الهيئات والوزارات الوطنية، وبحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات والمسئولين، وممثلين عن الجاليات المصرية من مختلف دول العالم ، وذلك فى حضور نخبة من الوزراء والمسئولين وممثلى الجاليات المصرية من مختلف دول العالم،

وخلال الجلسة، قدّم اللواء عمرو عبد الوهاب عرضًا تقديميًا مدعومًا بالصور ومقاطع الفيديو الحية من مواقع العمل فى المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، استعرض فيه تطورات العمل الميدانى، والنتائج المحققة على الأرض، ومجالات الاستثمار المتاحة حاليًا فى الأراضى التى تم تجهيزها وتوصيل البنية التحتية إليها بالكامل، إلى جانب أحدث مستجدات المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذي يُعد أحد أبرز المشاريع القومية التى تتبناها الدولة لتعزيز الأمن الغذائى وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية فى تهيئة آلاف الأفدنة للزراعة وتوصيل البنية التحتية الأساسية إليها، كما تعمل بشكل متواصل على جذب مستثمرين جادين وتحقيق فرص حقيقية للشباب فى مختلف المحافظات.

وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب فى الكلمة التى ألقاها خلال المؤتمر : "مشروع المليون ونصف المليون فدان لم يعد مجرد أراضٍ صحراء تبحث عن التنمية، بل أصبح واقعًا نابضًا بالحياة، ومناطق جديدة تزدهر بالزراعة والاستثمار والتنمية.. فنحن نعمل سوياً على تحويل الصحراء إلى واحات إنتاج، وبناء مجتمعات زراعية عصرية تضم سكنًا وخدمات وفرص عمل حقيقية."

وأضاف اللواء عمرو عبد الوهاب فى كلمته : "ما تحقق على أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان فى الشهور الأخيرة الماضية يعكس الإرادة الجادة للدولة ولجميع المشاركين فى هذا المشروع القومى المهم والواعد نحو تنمية الريف المصري وتعمير الصحراء وتحقيق نقلة نوعية فى ملف الأمن الغذائى."

وأوضح قائلاُ : "نحرص دائماً على طرح نموذج متكامل للتنمية الزراعية المستدامة، يشمل البنية الأساسية والدعم الفنى والمرافق الإدارية والبيئية، بهدف خلق مجتمعات زراعية جديدة قائمة على أسس علمية واقتصادية."

وفى هذا الإطار، أعلن رئيس الشركة عن إطلاق مبادرة "مزرعتك فى مصر"، التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهى مبادرة نوعية تتيح للمصريين بالخارج فرصة امتلاك واستصلاح قطع أراضٍ زراعية مجهزة ومرافق واستثمار آمن ومدروس ضمن المشروع القومى، مع تقديم دعم فنى وإدارى وقانونى شامل، يضمن استثمارًا آمنًا ومستدامًا.

وحول هذه المبادرة، صرّح اللواء عمرو عبد الوهاب : "مبادرة "مزرعتك فى مصر" هى جسر جديد يربط المصريين بالخارج بوطنهم، ويمنحهم فرصة الاستثمار فى قطاع حيوي يمثّل مستقبل التنمية في مصر.. لذا نرحب بكل مصري يريد أن تكون له بصمة فى زراعة وطنه."

وقال: "هدفنا أن يكون لكل مصري مقيم فى الخارج قطعة أرض يزرعها، وحلمًا يحققه، ومستقبلًا يبنيه لنفسه ولبلده.. فنحن نؤمن بأن المصرى فى الخارج ليس زائرًا مؤقتًا، بل شريك أصيل فى بناء الحاضر والمستقبل.. ومبادرتنا الجديدة "مزرعتك فى مصر" هى بوابة جميع المصريين بالخارج، على إختلاف تخصصاتهم وأنشطتهم للمشاركة فى هذا المشروع القومى العملاق."

كما أكد اللواء عمرو عبد الوهاب أمام وفود وممثلى جاليات المصريين المقيمين بالخارج أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد وضعت نظامًا إلكترونيًا شفافًا للتقديم والمعاينة والحجز، وذلك لتسهيل الإجراءات على المصريين بالخارج، وربطهم بالمشروع دون الحاجة للتفرغ التام أو للتواجد الدائم داخل مصر.

وتابع بقوله: "نحن لا نتيح أراضٍ للبيع أو الإنتفاع بها فقط، ولكن نقدّم رؤية متكاملة لزراعة المستقبل، بمشاركة أبنائنا وأشقائنا فى الخارج، والذين نثق أنهم سيكونون واجهة مشرفة للتنمية المصرية فى مختلف أنحاء العالم."

وأضاف: "جميع الأراضى المخصصة وفق هذه المبادرة مزوّدة بالبنية التحتية من خلال تخطيط زراعى حديث ودراسات جدوى دقيقة للمحاصيل، مع ربط المستثمرين بسلاسل توريد وتسويق تضمن لهم تحقيق عوائد مجزية."

واختتم اللواء عمرو عبد الوهاب كلمته بالتأكيد على أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تواصل العمل بروح الفريق، وبالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة، من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق أمن غذائى حقيقى وتنمية مستدامة فى قلب الصحراء المصرية.

الريف المصري التنمية المستدامة التنمية الزراعية الزراعة

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