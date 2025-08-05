صحيفة فيتنامية: الرئيس كونج يدعو من مصر إلى شراكة شاملة بمجالات الطاقة والتنمية والسلام

أبرزت صحيفة "فيتنام نيوز" الفيتنامية زيارة الرئيس الفيتنامى لونج كونج إلى مصر وأهمية علاقات فيتنام والدول العربية، لاسيما فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى تقنيات تخزين الطاقة.

وأشارت الصحيفة إلى الخطاب السياسي الذي ألقاه الرئيس لونج كونج في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وأكد فيه رغبة فيتنام في فتح صفحة جديدة في تعاونها متعدد الجوانب مع الدول العربية، سعيا نحو السلام والشراكة والتنمية المستدامة وأنه يمكن الاستفادة من التعاون المشترك في مجالات الطاقة الواعدة ونقاط القوة التي يتمتع بها العالم العربي في رأس المال والتكنولوجيا، وقدرة فيتنام المتنامية في مجال الطاقة المتجددة.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن فيتنام وجامعة الدول العربية أنشأتا في يوليو 2023، آلية تعاون بين وزارة الخارجية الفيتنامية والأمانة العامة للجامعة.

وخلال كلمته، أشار كوانج إلى أنه في ظل المشهد العالمي المعقد الحالي، تأمل فيتنام أن تتحمل جميع الدول مسؤوليتها في الحفاظ على السلام العالمي من خلال تعزيز التعددية واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعايير السلوك المعترف بها عالميا، مع مراعاة المصالح المشروعة للدول الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وأكد فهم فيتنام العميق لقيمة السلام، الذي تبلور عبر عقود من الحرب والمصاعب، معربا عن قلقه البالغ إزاء العنف المستمر والأزمة الإنسانية المطولة في الشرق الأوسط.. معربا عن أمله في أن تسعى جميع الأطراف المعنية إلى حلول سلمية ومستدامة قائمة على القانون الدولي والحوار لحل صراعات المنطقة واختلافاتها.

وفي معرض حديثه عن الإنجازات التاريخية التي حققتها فيتنام منذ إطلاق إصلاحات "دوي موي" (التجديد) قبل نحو 40 عاما، عزا الرئيس كونج نجاح بلاده إلى تركيزها على 3 ركائز أساسية وهي: بناء ديمقراطية اشتراكية وبناء دولة اشتراكية قائمة على سيادة القانون، إضافة إلى تعزيز اقتصاد سوق ذي توجه اشتراكي.

وقال إن فيتنام تسعى جاهدة لتحقيق هدفين استراتيجيين: أن تصبح دولة صناعية حديثة ذات دخل متوسط مرتفع بحلول عام 2030، وأن تصل إلى مصاف الدول المتقدمة ذات الدخل المرتفع بحلول عام 2045.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أكد كوانج التزام فيتنام بدبلوماسية مستقلة وسلمية ومعتمدة على الذات واستباقية تعزز التعددية والتنوع.. مضيفا أن فيتنام ستواصل التكامل الدولي العميق، وستكون عضوا مسؤولا وبناء في المجتمع الدولي. وفي العصر الحديث، ستسعى فيتنام إلى دبلوماسية شاملة وحديثة ومهنية لتعزيز دورها ومكانتها في السياسة والاقتصاد والثقافة العالمية.

وأعرب الرئيس الفيتنامي عن اعتزازه بالعلاقات الدبلوماسية الفيتنامية مع جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، البالغ عددها 22 دولة، مؤكدا التعاون الجوهري والفعال بشكل متزايد في مختلف القطاعات، مقترحا - لتعزيز العلاقات - تعزيز تبادل الوفود رفيعة المستوى عبر القنوات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك المنتديات الإقليمية والدولية.

كما شجع على توسيع التبادلات الثقافية والفنية وبرامج المنح الدراسية، لا سيما للطلاب الفيتناميين الذين يتعلمون اللغة العربية في المنطقة.. وحث كونج الجانبين على تعزيز التنسيق في المنتديات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف.

وأكد الرئيس الفيتنامي لونج كونج، رغبة بلاده في تعزيز علاقات أكثر جوهرية وفعالية مع جامعة الدول العربية وجميع الدول الأعضاء فيها، إذ أن معظمها من الأصدقاء القدامى والشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لبلاده.

وأشاد الرئيس كونج بالدور الفعال لجامعة الدول العربية في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم.. معربا عن ثقته في أن جامعة الدول العربية ستواصل تحقيق المزيد من النجاحات في بناء مجتمع متحد ومزدهر وديناميكي على مختلف الأصعدة.

وللبناء على هذه العلاقات الودية، دعا رئيس فيتنام إلى تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي لتعميق الثقة والتفاهم المتبادل بين بلاده والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، كما دعا الطرفين إلى التنفيذ الفعال لاتفاقيات التعاون القائمة، ومن أبرزها مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية الفيتنامية وأمانة جامعة الدول العربية.

كما حث على إجراء مشاورات وثيقة والدعم المتبادل في المحافل متعددة الأطراف، لا سيما في الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز.

وأكد موافقة فيتنام على اقتراح الأمين العام لجامعة الدول العربية بتعزيز التعاون بين الجامعة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).