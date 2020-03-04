القصاص العادل..الديهي يعلق على تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحكم بإعدام الإرهابي هشام عشماوي، هو حكم القصاص العادل، بعد استنفاد كافة درجات التقاضي، منوهًا بأن "عشماوي" ارتكب 14 جريمة كل جريمة تحتاج لفيلم سينمائي وعشرات الأفلام الوثائقية.





وأكد الإعلامي نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "TeN" الفضائية، أن هشام عشماوي خلد اسمه كأحد الخونة ومن باعوا ضمائرهم وأوطانهم.





وتابع، أنه في نفس التوقيت واللحظة فرض وطني ومهني أن نتذكر البطل الشهيد أحمد المنسي، وهو نفس عُمر ودفعة الإرهابي هشام عشماوي، والذى استشهد 7 يوليو 2017، وهو الشهيد البطل الذي لا يمكن أن يموت في ذاكرة وطنية وفي كتب التاريخ وفي قلوب جميع الوطنيين، ولن ينسى هذا البطل الذي روى بدمائه الزكية سيناء، وكان يلقن الأعداء الدرس تلو الدرس.









وعقب الديهي، على صورة للمنسي وعشماوي: "البطولة والفداء تتحدث عن المنسي، والخيانة التي نتيجتها الفضيحة تتحدث عن عشماوي، واحد روحه في السماء أثناء توديعه بجنازته، والثاني وجهه في الأرض ويشبه الفأر المذعور أثناء القبض عليه ".





ونوه، بأن الدولة المصرية تُخلد ذكرى الشهيد أحمد المنسي، وتطلق اسمه على المشروعات القومية والمنشآت، بينما عندما تذكر الخيانة يُذكر هشام عشماوي، فهو رجل فقد إنسانيته ووطنيته ودينه وضل وأضل، مضيفًا: "أنا فخور بيك يا منسي وتسلم البطن اللي شالتك والإيد اللي ربتك".