خطر على العرب.. نشأت الديهي يطالب بطرد قطر من الجامعة العربية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزراء الخارجية العرب أكدوا رفضهم المساس بحقوق مصر والسودان في مياه النيل، ولا بد أن يكون هناك اتفاق قبل بدء ملء وتشغيل سد النهضة .





وأضاف الإعلامي نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أن المفاوضات المصرية الإثيوبية السودانية كانت نقلة هائلة في اتجاه تسويق القضية عالميًا، والدول العربية تؤكد الآن مساندتها لمصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما بمياه النيل.





وتابع، أن الحديث حلو ورائع، ولكن ماذا عن قطر التي ما زالت توجد داخل الجامعة العربية، رغم أنها عبارة عن عميل أو جاسوس داخل المنظومة العربية، فكيف لنا أن نأمن على أسرارنا والأمن القومي العربي بوجود قطر.





ووجه سؤالا لـ السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،: "كيف تأمنون على أسراركم بحضور مندوب قطر، وكيف تأتمنون قطري عميل لدى تركيا وإيران ألا يمكن إلا أن يفشي أسراركم".









وحذر، أن قطر خرجت عن الإجماع العربي، ومن الأخلاقيات العربية وارتمت في أحضان العدو التركي والإيراني، وقطر أصبحت خطرا على العمل العربي المشترك، وآن طردها من جامعة الدول العربية حتى تغيير قيادة قطر أو سياستها بات ضرورة ملحة مطالبًا بإعادة الحق لأصحابه وإعادة سوريا للجامعة العربية وطرد قطر من الجامعة.