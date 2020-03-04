AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خطر على العرب.. نشأت الديهي يطالب بطرد قطر من الجامعة العربية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:22 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزراء الخارجية  العرب أكدوا رفضهم المساس بحقوق مصر والسودان في مياه النيل، ولا بد أن يكون هناك اتفاق قبل بدء ملء وتشغيل سد النهضة .

وأضاف الإعلامي نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة  "TeN" الفضائية، أن المفاوضات المصرية الإثيوبية السودانية كانت نقلة هائلة في اتجاه تسويق القضية عالميًا، والدول العربية تؤكد الآن مساندتها لمصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما بمياه النيل.

وتابع، أن الحديث حلو ورائع، ولكن ماذا عن قطر التي ما زالت توجد داخل الجامعة العربية، رغم أنها عبارة عن عميل أو جاسوس داخل المنظومة العربية، فكيف لنا أن نأمن على أسرارنا والأمن القومي العربي بوجود قطر.

ووجه سؤالا  لـ السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،: "كيف تأمنون على أسراركم بحضور مندوب قطر، وكيف تأتمنون قطري عميل لدى تركيا وإيران ألا يمكن إلا أن يفشي أسراركم".


وحذر، أن قطر خرجت عن الإجماع العربي، ومن الأخلاقيات العربية وارتمت في أحضان العدو التركي والإيراني، وقطر أصبحت خطرا على العمل العربي المشترك، وآن طردها من جامعة الدول العربية حتى تغيير قيادة قطر أو سياستها بات ضرورة ملحة مطالبًا بإعادة الحق لأصحابه وإعادة سوريا للجامعة العربية وطرد قطر من الجامعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشأت الديهي: محمد ناصر يعمل فى تركيا ويتقاضى راتبه من أمير قطر .. شاهد

موقف مصر غير قابل للمزايدة.. الديهي: قطر تنفق 5 مليارات دولار لدعم الإرهاب سنويا.. فيديو

الدول العربية وقعت وماعدش في كبير.. الديهي يعلق على تويتة نتنياهو لترامب..فيديو

نشأت الديهي عن تأمين شرطة تركيا كأس العالم بقطر: عبد يتفاخر بقوة سيده

الديهي يعلق على دعوات البرلمان البريطاني لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

غواصات لا تعمل فى الخليج.. نشأت الديهي: 85% من أفراد الجيش القطري مرتزقة

ترشيحاتنا

شنق نفسه.. انتحار مصري في الكويت.. تفاصيل

بيان عاجل لـ الداخلية السودانية بشأن أنباء هروب قيادات بنظام البشير من السجن

لاعب ليفربول السابق يعلق على رحيل محمد صلاح إلى ريال مدريد

محشي ورق العنب.. حكاية أكلة جسدت تأثير الاحتلال العثماني على المطبخ المصري

ريهام سعيد تشن هجوما على شقيق ياسمين عبد العزيز: القيامة قربت

دعت إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي.. الجامعة العربية: نرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى .. دنيا وإيمى سمير غانم تتألقان بإطلالات كاجوال

بملابس رياضية.. سارة نخلة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

محشي ورق العنب.. حكاية أكلة جسدت تأثير الاحتلال العثماني على المطبخ المصري