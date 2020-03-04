الديهي يطالب بإنتاج عمل درامي عن وطنية المنسي وخيانة عشماوي

ناشد الإعلامي نشأت الديهي، صناع الدراما تنفيذ أعمال درامية وطنية عن البطل أحمد المنسي ومقارنته بما فعله الارهابي هشام عشماوي .





وأكد الإعلامي نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "TeN" الفضائية، أن أعمال المنسي وبطولاته، وخيانة عشماوي، واقع سبق الأعمال الدرامية وخيال صناع السينما.





وشدد، على ضرورة تنفيذ عمل درامي يوضح نموذج الخير المحض متمثل في المنسي، ونموذج الشر المحض متمثل في عشماوي، معلقا على صورة لـ أحمد المنسي قبل الشهادة، وصورة لـ عشماوي ببدلة الإعدام، قائلا: صورة أبلغ من ألف مقال وكتاب، صورة تتحدث ولا بد أن تترجم وتحول لعمل درامي حقيقي.





ونوه نشأت الديهي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث عن الفرق بين "المنسي وعشماوي"، قائلًا: "أحدهم خان والثاني استمر على العهد والفهم الحقيقي للحفاظ على الوطن".