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مرأة

بملابس رياضية.. سارة نخلة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:39 م
سارة نخلة
سارة نخلة
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة السورية سارة نخلة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة لها خلال تواجدها فى الجيم.

ظهرت سارة نخلة فى الصورة بإطلالة رياضية، حيث ارتدت بنطلون أسود بسيط و نسقت معه تى شيرت باللون الأبيض مطبوع بكلمات ذات اللون الاسود.

وانتعلت سارة نخلة حذاء رياضيا باللون الأبيض، وقد كشفت إطلالتها عن قوامها الرشيق و الممشوق.

ومن الناحية الجمالية، فاعتمدت سارة نخلة على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل ولكنها اعتمدت على جمالها الطبيعى.


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عود البطل 😆👌

A post shared by Sarah Nakhleh سارة نخلة (@sarah.nakhleh) on

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