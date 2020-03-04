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توك شو

أحمد موسى ساخرا: يجب رش أردوغان بالمطهرات قبل لقاء بوتين بسبب كورونا.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:53 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
سخر الإعلامي أحمد موسى،  من لقاء الرؤساء بوتين وأردوغان وروحاني المرتقب بسبب فيروس كورونا.

وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ربنا يستر على بوتين من زيارة أردوغان وانصح بوتين بعدم مصافحة أردوغان بسبب كورونا".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى ساخرا :"  يجب  تطهير أردوغان ورشه بالمطهرات لمنع نقل العدوى للرئيس الروسي بوتين".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  انصح الروس بالمحافظة على الرئيس الروسي بوتين لمنع نقل العدوى".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه لم يلمس وجهه منذ أسابيع بسبب فيروس كورونا".

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