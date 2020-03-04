أحمد موسى ساخرا: يجب رش أردوغان بالمطهرات قبل لقاء بوتين بسبب كورونا.. فيديو

سخر الإعلامي أحمد موسى، من لقاء الرؤساء بوتين وأردوغان وروحاني المرتقب بسبب فيروس كورونا.





وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ربنا يستر على بوتين من زيارة أردوغان وانصح بوتين بعدم مصافحة أردوغان بسبب كورونا".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى ساخرا :" يجب تطهير أردوغان ورشه بالمطهرات لمنع نقل العدوى للرئيس الروسي بوتين".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" انصح الروس بالمحافظة على الرئيس الروسي بوتين لمنع نقل العدوى".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه لم يلمس وجهه منذ أسابيع بسبب فيروس كورونا".



