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اقتصاد

البنك المركزي: مبادرة رواد النيل تسعى لتطوير الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الخميس 05/مارس/2020 - 08:26 ص
رواد النيل
رواد النيل
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محمد يحيي

قال البنك المركزي المصري، إنه يستهدف تقديم خدمات تطوير الأعمال والدعم الاستشاري والحلول المالية وغير المالية القابلة للتنفيذ، بمبادرة رواد النيل، بهدف تحسين بيئة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.


ذكر البنك في تقرير صادر عنه، أن مراكز تطوير الأعمال تعمل من خلال التنسيق بين الجهات المعنية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لتيسير إدراك الفرصة وثقل مهارات البداية وإدارة المخاطر والتشبيك والشراكة وتوفير المعلومات والبيانات والدراسات لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال منصة مشاريع مصر.


أوضح أن تلك المبادرة تسعى لتثقيف ونشر ثقافة الشمول المالي وتقليل فجوة المعرفة بين جانبي العرض والطلب، موضحا أن الخدمات المقدمة لرواد الأعمال تشمل إطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب و تمكينهم من الاستخدام الابتكاري لرأس المال المادي والبشري وقيادة التغيير الاقتصادي وتحويل الأفكار الابتكارية لمشروعات قابلة للتنفيذ.


وأشار التقرير إلى أن الخدمات المقدمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل، تمكين الراغبين في تأسيس مشروعات خاصة بهم من اختيار النشاط المناسب لإمكانياتهم و زيادة عدد المشروعات وتوفير فرص العمل لتقليص معدلات البطالة بوجه عام ودعم المشروعات القائمة بالفعل ورفع مستويات الوعي لدى القائمين على أعمال تلك المشروعات وتعزيز القدرة التنافسية والتصديرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.


وذكر التقرير أن الخدمات المقدمة للبنوك والمؤسسات التمويلية غير المصرفية تشمل، تيسير الحصول علي التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التنسيق مع الجهات التمويلية وامدار قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك بملامح السوق ومتطلباته خصوصا الانشطة غير المخدومة ائتمانيا.


كما تقوم المبادرة بتوعية العملاء بأهمية مخاطر عدم الالتزام ببرنامج سداد أقساط القروض وكيفية ادارة الحسابات والتعامل عليها بموجب الشيكات وتنشيط حركتها سحبا و ايداعا لتعكس ارقام الإيرادات.

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