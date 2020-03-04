شعرها للأرض.. راقصة تثير الجدل بفيديو على أغنية عود البطل

أغنية "عود البطل" لـ مغنييّ المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال. تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما انستجرام، مقطع فيديو للراقصة الشرقية الروسية أنابيلا، وهي ترقص على نغماتلـ مغنييّ المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال.





ولفت أنظار نشطاء السوشيال ميديا، الشعر الطويل الذي تتمتع به الراقصة الروسية، والذي لامست أطرافه الأرض خلال رقصها على نغمات الأغنية.





من جهة أخرى، قامت إدارة يوتيوب بحذف أغنية " عود البطل " لكل من المطربين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال بعدما تصدرت الأغنية الجديدة تريندات السوشيال ميديا حيث حققت فى فترة وجيزة 3 ملايين مشاهدة .. ونعرض لكم فى هذا الخبر الأغنية كاملة.





و أكد مغني المهرجانات حسن جاكسون أن إدارة موقع يوتيوب حذفت مهرجان عود البطل بعد ساعات من طرحه بعد أن أثبت أنه مسروق من مهرجان "خطفتني"، الذي طرحه في 22 فبراير الماضي وتم التعدي على حقوقه الفكرية.





ونشر المطرب الشعبى عمر كمال تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى اول تعليق له بعد حذف اغنيته الجديدة عود البطل من يوتيوب.





وقال عمر كمال :"نفس اللى حصل ف #بنت_الجيران بيحصل تانى ف #عود_البطل.

وأضاف عمر: "الاغنية أتوقفت بعد ٧ ملايين مشاهدة في اول يوم وديه محصلتش تماما مع اى اغنية نزلت قبل كده .. بس معلش خير والله حصل كده ف بنت الجيران وبقت ١٧٠ مليون".



