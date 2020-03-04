AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شعرها للأرض.. راقصة تثير الجدل بفيديو على أغنية عود البطل

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:34 م
راقصة تثير الجدل
راقصة تثير الجدل بفيديو على أغنية عود البطل
Advertisements
سعيد فراج
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما انستجرام، مقطع فيديو للراقصة الشرقية الروسية أنابيلا، وهي ترقص على نغمات أغنية "عود البطل" لـ مغنييّ المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال. 

ولفت أنظار نشطاء السوشيال ميديا، الشعر الطويل الذي تتمتع به الراقصة الروسية، والذي لامست أطرافه الأرض خلال رقصها على نغمات الأغنية. 

من جهة أخرى، قامت إدارة يوتيوب بحذف أغنية "عود البطل" لكل من المطربين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال بعدما تصدرت الأغنية الجديدة تريندات السوشيال ميديا حيث حققت فى فترة وجيزة 3 ملايين مشاهدة .. ونعرض لكم فى هذا الخبر الأغنية كاملة.

وأكد مغني المهرجانات حسن جاكسون أن إدارة موقع يوتيوب حذفت مهرجان عود البطل بعد ساعات من طرحه بعد أن أثبت أنه مسروق من مهرجان "خطفتني"، الذي طرحه في 22 فبراير الماضي وتم التعدي على حقوقه الفكرية.

ونشر المطرب الشعبى عمر كمال تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى اول تعليق له بعد حذف اغنيته الجديدة عود البطل من يوتيوب. 

وقال عمر كمال :"نفس اللى حصل ف #بنت_الجيران بيحصل تانى ف #عود_البطل. 

وأضاف عمر: "الاغنية أتوقفت بعد ٧ ملايين مشاهدة في اول يوم وديه محصلتش تماما مع اى اغنية نزلت قبل كده .. بس معلش خير والله حصل كده ف بنت الجيران وبقت ١٧٠ مليون".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسن شاكوش وعمر كمال يطرحان مهرجان عود البطل على يوتيوب

شاهد.. تعليق المصريين على أغنية عود البطل بعد منع المهرجانات

بعد تصدر «عود البطل» الترند.. حسن شاكوش: هاني شاكر قدوة لنا ونحترم قراراته ..فيديو

حذف أغنية عود بطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال من اليوتيوب

عمر كمال: هنرجع أقوى.. كواليس حذف أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش من يوتيوب

رد نقابة الموسيقيين بعد حذف مهرجان عود البطل

ترشيحاتنا

بعد فضح ياسمين وشقيقها.. 10 صور لطليقة وائل عبد العزيز وابنها

بعد حذفها من يوتيوب .. شاهد أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش

بـ كتف واقع.. لقاء الخميسى تثير الجدل بهذه الاطلالة

مصادر لـ أ ش أ: السودان تتحفظ على قرار وزراء الخارجية العرب بالتضامن مع مصر في ملف سد النهضة

بـ حذاء غريب.. ياسمين صبرى تستعرض رشاقتها

هل سلمت مصر علاج فيروس كورونا لـ الصين؟ .. الصحة تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية .. مايا دياب تتألق بهذه الإطلالة ..شاهد

تعرف على أسعار قطع الغيار للموتوسيكلات الصيني في مصر

السيارات الكلاسيكية "فص ألماظ".. حوار خاص مع رئيس نادي الرحلات المصري