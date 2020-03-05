باير ليفركوزن واينتراخت يتأهلان لنصف نهائي كأس ألمانيا





افتتح ماركوس إنغفارتسين التسجيل ليونيون برلين في الدقيقة 39 ، ليعادل كريم بلعربي النتيجة لليفركوزن في الدقيقة 72، قبل أن يسجل أرانجويز الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 86، ليؤكد ديابي فوز فريقه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 91.





وتأهل نادي إينتراخت فرانكفورت لنفس الدور بعد فوزه على فيردر بريمن، بهدفين نظيفين.





وسجل أندريه سيلفا الهدف الأول لإينتراخت في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ليسجل بعدها زميله كامادا الهدف الثاني في الدقيقة 60، ليتأهل فريقه لدور نصف النهائي.





يذكر أن بايرن ميونخ وساربروكن قد تأهلا لنصف النهائي أيضًا.

تأهل نادي باير ليفركوزن لنصف نهائي كأس ألمانيا بعد فوزه على نظيره يونيون برلين بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات دور ربع النهائي.