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رياضة

باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي كأس فرنسا بفوزه على ليون بخماسية

الخميس 05/مارس/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس فرنسا، بعدما اكتسح مضيفه ليون، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "جروباما ستايديوم" بدور نصف النهائي المسابقة المحلية.

وافتتح مارتن تيريير، التسجيل لصالح ليون في الدقيقة 11 قبل أن يدرك كيليان مبابي التعادل لباريس سان جيرمان سريعًا في الدقيقة 14، وسجل نيمار هدف التقدم من ركلة الجزاء في الدقيقة 64.

وأحرز مبابي الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 70، وأضاف باولو سارابيا، الهدف الرابع لسان جيرمان في الدقيقة 81، بعد ارتباك واضح في دفاعات ليون.

وأتم مبابي خماسية باريس سان جيرمان، مسجل هدفه الثالث "هاتريك" في الدقيقة 92 من زمن اللقاء.

وسيلتقي باريس سان جيرمان، في النهائي يوم 25 أبريل، الفائز من مواجهة سانت إيتيان ورين، التي تقام غدًا الخميس.

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