كندا: تشكيل لجنة وزارية لمعالجة تفشي فيروس كورونا المستجد

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جوستن ترودو، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة وزارية جديدة لمعالجة تفشي فيروس "كورونا المستجد"، ستواصل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالفعل للحد من انتشار الفيروس.



وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان صحفي، أن اللجنة ستكمل العمل الذي تقوم به مجموعة الاستجابة للحوادث وسوف تجتمع بانتظام لضمان قيادة وتنسيق واستعداد كامل الحكومة للاستجابة والآثار الاقتصادية للفيروس.