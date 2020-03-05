بفضل قيادتها.. داليا أيمن: مصر نجحت فى استعادة دورها الريادى فى المنطقة.. فيديو

قالت الإعلامية داليا أيمن: إن المرأة المصرية لها دور كبير جدًا فىا لمجتمع وواضح فى السنوات الاخيرة، لافتة إلى أن مصر لها تجربة رائدة فى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة.





وأضافت الإعلامية داليا أيمن، من خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن هناك جهود ونجاحات عديدة فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هناك دراسات أشادت بمشاركة المراة فى العمل والمجتمع وتحقيق المساواة مع الرجل مما يساهم فى تعزيز فرص النمو الاقتصادى.





وتابعت أن مصر من أوائل الدول التى وضعت رؤى وطنية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن مصر من أوئال الدول التى تضع المراة فى مقدمة أولويتها.





وأوضحت أن مصر بفضل قيادتها السياسية نجحت فى استعادة دورها الريادى فى المنطقة العربية والافريقية، مؤكدة أن استضافة مصر للمنتدى الاقتصادى للمرأة رسالة بأن مصر تضع المرأة فى مقدمة أولوياتها.





وانطلقت بالأمس فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة الذي يعقد في القاهرة لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى يشرف على تنظيمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع شركة ذا وركس، ويستمر لمدة يومين، وهذا وسط حضور عالمي كبير، وبمشاركة ما يزيد عن 75 دولة.





وحضر الافتتاح بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، والدكتورة هاربين أرورا، رئيسة رابطة جميع السيدات (ALL) ومؤسسة المنتدى الاقتصادي للمرأة (WEF) ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونعمات خليل رئيسة شركة ذا وركس ، و عددًا كبيرًا من السيدات ورائدات الأعمال حول العالم.



