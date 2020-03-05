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أخبار العالم

وسط تفشي كورونا.. عاصفة ثلجية قوية تضرب اليابان

الخميس 05/مارس/2020 - 09:13 ص
عاصفة ثلجية قوية
عاصفة ثلجية قوية تضرب اليابان
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قسم الخارجي
ضربت عاصفة شتوية شمال اليابان، اليوم الخميس، حيث غطت الثلوج مساحة واسعة من المنطقة، وحذرت السلطات من أن عاصفة ثلجية ستضرب المنطقة في وقت لاحق اليوم.

وذكرت صحيفة "هوكايدو شيمبون" المحلية، أن العاصفة تسببت في إلغاء 130 رحلة جوية على الأقل و125 رحلة قطار في جزيرة هوكايدو بشمال البلاد.

وضربت انهيارات جليدية مناطق بين مدينتي إريمو وهيرو في الجزيرة، دون أن يسفر ذلك عن إصابات، بحسب الصحيفة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تساقط ثلوج تصل كثافتها إلى 70 سنتيمترًا في هوكايدو بحلول ظهر غد الجمعة، محذرة من حدوث الانهيارات الجليدية وتعطيل النقل.

وياتي ذلك، بالتزامن مع اغلاق السلطات اليابانية المدارس الابتدائية والإعدادية في جميع أنحاء البلاد بسبب كورونا بعدما طلب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إغلاق كافة المدارس حتى بداية شهر أبريل.

وتم تشخيص أكثر من 200 حالة من فيروس كورونا في اليابان
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