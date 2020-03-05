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أخبار العالم

أول إصابة بفيروس كورونا في دولة أوروبية مسلمة

الخميس 05/مارس/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
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محمد علي
انضمت دولة البوسنة إلى بقية دول العالم التي أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وهو الأمر الذي يوسع من انتشار الفيروس في العالم.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم ، الخميس، تسجيل 2223 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" في مختلف أنحاء العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت المنظمة، وفقا لما أوردته قناة روسيا اليوم أن إجمالي عدد المصابين في العالم أجمع بلغ 93090 حالة، منها 80422 في الصين وحدها، و 12668 في بقية بلدان العالم.

وتعتبر الصين أكثر البلدان تضررا من انتشار هذا الفيروس، وهي كذلك منطلقه، حيث تم تسجيل أولى حالات الإصابة والوفيات في مدينة ووهان، مركز مقاطعة "هوبي".

وتعد كوريا الجنوبية وإيران أكثر البلدان تضررا بعد الصين، حيث تجاوز عدد الوفيات 100 حالة وتم تسجيل آلاف الإصابات فيهما.

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