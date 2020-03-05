معرض للكتاب وورش أدبية وحكي بثقافة المنيا

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات معرض الكتاب بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافي بقصر ثقافة أبو قرقاص فى مدرسة قاسم أمين الثانوية بأبو قرقاص، وذلك فى إطار حرص الهيئة على الوصول بالمنتج الثقافي إلى ربوع المحافظات وتحقيق العدالة الثقافية، والذى شهد إقبالا من الطالبات والمدرسين، وتم عرض 300 كتاب تنوعت ما بين روايات ودواوين شعر وإصدارات الهيئة، ونفاذ أكثر من 250 عنوانًا، ويستمر المعرض حتى الخميس الموافق 6 مارس لتلبية احتياجات الطلبة، بجانب فعاليات الورشة الأدبية الخاصة بنادى أدب الطفل والمنفذة بمدرسة الثانوية الصناعية بنات وتستمر لنهاية شهر مارس ويقدمها مصطفى أبو العلا، بالإضافة إلى محاضرة عن الإرهاب ومخاطره اجتماعيا نفذت بمدرسة قاسم أمين الثانوية بنات وحاضرها أسامة السنوسى وتناول مفهوم الإرهاب وأشكاله وخطورة على المجتمع.





وبحسب بيان، الخميس، نظم بيت ثقافة ديرمواس ورشة حكى عن المورثات الشعبية وذلك بمدرسة الرسمية للغات تحدث فيها الدكتور أحمد عبد الغفور عن المورثات الشعبية من أمثال شعبية وقصص، مبينا أصل المثل والحكمة منه تناول عدة قصص من خلال سرد أحداث القصة وأطرافها وصولا للغاية منها والقيم الاجتماعية والأخلاقية التي ترسخها، كما تناول أحد الفنون التراثية والشعبية، وهو فن التحطيب وأصوله الفرعونية، بينما ناقشت مكتبة دهمرو كتاب بعنوان "نمو الطفل" من تأليف محمود الزيادي حاضره رمضان على عبد العظيم، وتناول الكتاب المتغيرات البيولوجية التي تتحدد بالوراثة والبيئة الاجتماعية النفسية المباشرة التي يعيش فيها الطفل من الأبوين والأخوة والأقربين والمعلمين، وتطرق إلى البيئة الاجتماعية والثقافية العامة التى ينشأ فيها الطفل وما هي المؤثرات المباشرة على نموه وسلوكه.