مسلسل حب أعمى.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل التركي الأشهر

حظى المسلسل التركي "حب اعمى" باهتمام كبير في مصر ومعظم الدول العربية، كما تصدر "حب اعمى" مؤشر البحث جوجل في أكثر من دولة، بسبب نسب المشاهدة العالية التي يحظى بها، ما جعله واحدا من اهم وانجح المسلسلات التركية في العالم العربي.
مسلسل "حب اعمي"
مسلسل حب اعمى هو عمل رومانسي تركي من انتاج شركة "القمر" للانتاج الفني، وعرض مسلسل "حب اعمى" للمرة الاولي علي قناة ستار تي في في 15 اكتوبر 2015، تكون الموسم الاول من المسلسل من 35 حلقة انتهي في يونيو 16، وحقق نجاحا كبيرا لذلك تم طرح الموسم الثاني من مسلسل "حب اعمي" وتم عرضه في 1 سبتمبر عام 2016 وحقق نجاحا كبيرا ايضا وتم ترجمة المسلسل في اكثر من دولة مختلفة.
ابطال مسلسل حب اعمى
مسلسل "حب اعمى" من بطولة الفنان التركي بورك اوزي جيفت الذي جسد شخصية كمال سويدري، والفنانة نيسلهان اتاغول التي قامت بدور نيهان سيزن، والفنان كان اورغاني الذي قام بدور امير اغلو، والفنانة هازال فيليز التي قامت بدور زينب، وهو من تأليف المؤلف اوزليم بلماز والمؤلف بورجو جوركان، ومن اخراج المخرج هلال سارال.
المسلسل التركي حب اعمى - قصة عشق
تدور قصة المسلسل التركي "حب اعمى" الذي يحرص كثيرون على مشاهدته في موقع قصة عشق عبر اليوتيوب، حول شاب فقير وفتاة غنية أحبا بعضهما البعض، ولكن من طرف اخر يقع شاب غني في حب هذة الفتاة الغنية فيحاول كسب قلبها لذلك يدبر خطة مع والده لايقاع شقيق الفتاة في جريمة قتل وتهديد عائلتها في حالة رفض "نسيلهان" الزواج من الشاب الغني "امير".
مسلسل حب اعمى الحلقة الاخيرة
تكون مسلسل "حب اعمى" من 132 حلقة وانقسم الي جزئين، وتم دبلجة المسلسل من التركية الي العربية بواسطة شركة ايه بي سي للانتاج الفني وتم اذاعة المسلسل للمرة الاولي علي قناة “OSN”.، وتم عرضه عبر موقع "قصة عشق" للافلام والمسلسلات المختلفة. استتطاع مسلسل حب اعمى جذب الملايين اليه وحقق نسب مشاهدة ضخمة في اكثر من دولة، خاصة الحلقة الاخيرة منه التي حصدت مشاهدات عالية، وتم دبلجته من اللغة التركية الي اكثر من لغة ولهجة منها المغربية وتم عرضه علي قناة الثانية المغربية كما تم عرضه في مصر ومعظم الدول العربية.