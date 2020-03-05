توفى زوجي.. فهل يجوز المبيت خارج منزل الزوجية ؟

هل الزوجة التى مات زوجها لا تخرج من المنزل ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث البماشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





واجاب وسام، قائلًا: إن المراة التى توفى زوجها فعليها العدة وعدتها 4 أشهر و10 أيام من تاريخ وفاة الزوج، ولكن ليس معنى هذا انها تكون سكينة البيت وإنما معنى ذلك أنها تلتزم بالمبيت فى بيتها دون فترة العدة 4 اشهر و10 ايام.





وأشار الى أنه يجوز للمراة التى توفى عنها زوجها أن تخرج أثناء النهار مع الالتزام بالمبيت فى بيتها ومع الألتزام بعدم التزين.





هل يجوز مبيت الأرملة عند أحد أبنائها أثناء عدتها؟.. الإفتاء توضح

حكم خروج المرأة المعتدة من وفاة والسفر قبل قضاء العدة والمبيت؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



ورد وسام، قائلًا: لا يجوز لأن الإلتزام بالمبيت فى منزل الزوجية فى فترة العدة وعدم السفر واجب شرعًا حتى لا تتذهب لأداء فريضة الحج مادامت فى العدة من وفاة زوجها .



