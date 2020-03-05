مدبولي: الحفاظ على تراثنا لا يقل أهمية عن المشروعات العملاقة

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بحضور افتتاح أعمال ترميم هرم زوسر بمنطقة سقارة.





وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في هرم سقارة، إن الافتتاح ضمن سلسلة آثار وكنوز مصر، وهناك تركيز كبير من الدولة لإحياء الآثار المصرية، متابعًا: "نعمل على ترميم الآثار المصرية من مختلف الحضارات الإسلامية والفرعونية واليهودية والعصر الحديث، ونقوم أيضا بتطويرها لإحياء تراثنا الحضاري والحفاظ على الآثار".





وأضاف رئيس الوزراء: "إن الحفاظ على تراث مصر الحضاري الفرعوني لا يقل عن المشروعات العملاقة التي نقوم بها مثل العاصمة الإدارية والعلمينً الجديدة"، مشيرًا إلى أن وزارة الآثار قامت منذ فترة بافتتاح أعمال تطوير المعبد اليهودي بالإسكندرية، بالإضافة للعديد من المشروعات الأخرى ، واستطرد: "نعمل على قدم وساق للانتهاء من متحف الحضارة والمتحف الكبير، والذي يتابعه شخصيا الرئيس عبد الفتاح السيسي".





وحول مشروع تطوير هرم زوسر، قال "ديربي أنر"، إن المشروع بدأت أعمال تطويره منذ عام ٢٠٠٦، ووصلت تكلفتها إلى 104 ملايين جنيه، وقد تم تنفيذ أعمال ترميم بمستوى عالٍ وبمواصفات اليونسكو.



