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رياضة

بالفيديو.. فايلر يكشف صن داونز أمام لاعبي الأهلي مساء اليوم

الخميس 05/مارس/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم أبوعلم
يعقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم للحديث بشكل عملي عن مواجهة صن داونز.

ويعرض فايلر ملخصا لمباريات صن داونز؛ لشرح طريقة اللعب التي يرغب في تطبيقها خلال مباراة الإياب، والحديث بشكل مفصل عن الجوانب الفنية والخططية وتوضيح بعض المهام قبل الإعلان بشكل رسمي عن تشكيل الفريق في آخر محاضرة قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

تقام مباراة الأهلى وصن داونز فى الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
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