المواطن أولا وأخيرا .. محافظ المنيا يلتقي رؤساء المراكز والقرى

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على التواصل الدائم مع المواطنين وفتح نافذة للحوار معهم، مُشددًا على ضرورة السعي من قبل كافة الجهات التنفيذية لخدمة المواطن والوقوف على مشكلاته وتلبية كافة احتياجاته إعلاءا للمصلحة العامة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده المحافظ مع رؤساء المراكز والقري، للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم أثناء تنفيذ مهامهم الوظيفية و بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وجه المحافظ بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مدنهم ضمن خطة العام المالي الحالي لدفع الأعمال بها وتذليل أى عقبات تعترض أعمال التنفيذ، مع الاهتمام بحالة النظافة العامة بالطرق والشوارع الرئيسية بالمدن ورفع كافة المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة من نقاط التجميع، ونقل المقالب الوسيطة إلي الظهير الصحراوي، والمقالب العمومية، من اجل بيئة جميلة نظيفة خالية من التلوث.





وأشار القاضي إلي أن المحافظة في صدد القيام بتنفيذ مسابقة لاختيار أجمل مدينة وقرية، وسيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي نتائج المسابقة التي سيتم متابعتها والمرور علي أرض الواقع للتحقق من نتائجها.





وشدد علي تفعيل منظومة الشكاوي بكل وحدة محلية مع الاهتمام بكل شكوي والرد عليها، مع المتابعة الفورية من قبل رئيس المركز أو رئيس القرية أو الحي، مع عرض تقارير دورية بالشكاوي المقدمة ونسبة الاستجابة لها، مع وضع آلية للشكاوي المتكررة وحلها بشكل جذري من خلال دراسة أسبابها والعمل علي تلافيها.





ووجه رؤساء المراكز والقرى والأحياء، بالاهتمام بأعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق مع إجراء أعمال صيانة دورية لكشافات الإنارة على الطرق العامة والرئيسية، مشددا علي الحد من إنشاء المطبات العشوائية علي الطرق السريعة والرئيسية بصورة غير مطابقة للمواصفات، واقتصار إنشاء المطبات للحالات الضرورية بعد التنسيق مع المرور وهيئة الطرق، حرصًا على أمن وسلامة المواطنين وتفاديًا لوقوع حوادث الطرق.





كما شدد المحافظ على رفع كافة الإشغالات والتعديات على جانبي الطرق وإزالة العشوائيات أسفل الكباري، مع ضرورة الحد من ظاهرة المواقف العشوائية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو المخالفين، وذلك من اجل تحقيق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات خاصة في وقت الذروة بالتنسيق مع شرطة المرافق، والمرور.





كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمعنيين، بتشكيل لجنة لحصر جميع الإعلانات المرخصة وغير المرخصة، المطروحة من الشركات الحاصلة علي حقوق الدعاية والإعلان أو الغير، بجميع المواقع الإعلانية بالمدن والتأكد من تحميلها علي الإنارة العامة من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو أي مخالفات تثبت.





وأكد محافظ المنيا على ضرورة استمرار الوحدات المحلية في تنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأرض أملاك الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية من اجل الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة وحفظ هيبة الدولة، مشددًا على تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للمخالفين وأنه لا احد فوق القانون والكل سواسية.





كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتقسيم العمل علي السادة نواب رئيس الوحدة المحلية، بحيث يكون كل نائب مسئول مسئولية مباشرة عن عدد من القطاعات التابعة للوحدة المحلية ومتواجد ميدانيا بتلك القطاعات، والتواصل المباشر مع رؤساء القري المكلف بالإشراف عليهم حال وجود أي مخالفات يتم رصدها، مع المتابعة المستمرة والتقييم والاستبعاد الفوري لكل من يثبت تقصيره، وخاصة جميع فنيين التنظيم بالوحدات المحلية والقروية.





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