"الأعمال المصري الكوري": 1.485 مليار دولار حجم التبادل التجاري في 2019

اكد الدكتور شريف الجبلى عضو مجلس الاعمال المصرى الكورى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية سجل 2 مليار و160 مليون دولار عام 2018 مقارنة بعام 2019 الماضي ، حيث سجل 1.485 مليار دولار موزعة بين 1.4 مليار تمثل حجم الواردات المصرية و56.587 مليون حجم الصادرات المصرية.

واضاف الجبلى فى تصريحات لــ " صدى البلد " ان اهم الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية تتضمن الأدوية والأسمدة والسجاد والرخام والجرانيت والأسمنت والآلات الكهربائية والكيماويات، وأهم الواردات تشمل السيارات والحديد والصلب والآلات والمعدات.

وفيما يتعلق بالاستثمارات كوريا الجنوبية فى السوق المصرية سجلت نحو 570 مليون دولار ، فى عدة مجالات منها الاستثمارات الكورية الإلكترونيات والصناعات النسيجية، ومكونات السيارات، والكيماويات، ومواد البناء، والطاقة الجديدة والمتجددة، والقطاع الخدمي.

وتجدر الاشارة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالًا هاتفيًا، صباح اليوم، من الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الكوري أعرب خلال الاتصال عن اعتزاز بلاده للعلاقات المتميزة مع مصر، والتقدير الكبير الذي يكنه شعب كوريا الجنوبية لمصر ولحضارتها العريقة، وتطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات خاصة الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحركة تنمية شاملة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين.





من جانبه؛ أعرب الرئيس السيسي عن تضامن مصر مع حكومة جمهورية كوريا الجنوبية وشعبها الصديق في مواجهة فيروس "كورونا"، مؤكدًا الثقة في قدرة الدولة الكورية على تجاوز هذه المحنة، والتطلع في هذا السياق للتعاون المشترك من خلال السلطات الصحية في البلدين لتعزيز الجهود وتبادل الخبرات في مكافحة هذا المرض المستجد.





وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربطها بكوريا الجنوبية، والشراكة القائمة بينهما، مثمنًا سيادته التعاون الاقتصادي المتبادل، والنماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر.



