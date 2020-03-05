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أخبار العالم

خالط مصابا في نيويورك.. نيوجيرسي تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا القاتل

الخميس 05/مارس/2020 - 01:09 م
فيروس كورونا يضرب
فيروس كورونا يضرب ولاية نيوجيرسي
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على صالح
تعاني ولاية نيوجيرسي من أولى حالات الإصابة الإيجابية لفيروس كورونا الجديد المميت بعد إعلان السلطات اليوم الخميس بان رجلا تم نقله إلى المستشفى ظهرت عليه أعراض الاصابة، وفقا لمسئولو الصحة في الولاية الأمريكية. 

وأفاد مسؤولو الصحة في ولاية نيوجيرسي، بأن الرجل المصاب في الثلاثينيات من عمره تم نقله إلى المستشفى في مقاطعة بيرجن لتلقي العلاج منذ يوم الثلاثاء.

يقال إن مريض نيوجيرسي كان لديه نوع من الاتصال بإحدى الحالات الـ 11 التي تم تأكيدها في نيويورك، ولم يكن يدرك أنه مصاب بفيروس كورونا وقد يكون قد نشره إلى آخرين في نيوجيرسي عن غير قصد، وفقًا لما أوردته شبكة إن بي سي نيويورك.

وقال مسؤولون إن سلطات الصحة بالولاية تتعقب الأفراد الذين ربما كانوا على اتصال وثيق بالرجل المصاب بـ كوفيد 19.

وأعلنت مفوضة الصحة في نيوجيرسي، جوديث بيرشيلي، والحاكم بالنيابة شيلا أوليفر، عن أول حالة إيجابية مفترضة للفيروس الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 3200 شخص في جميع أنحاء العالم وشاهد أكثر من 95000 حالة.

وحتى الآن، شهدت الولايات المتحدة 157 حالة و 11 وفاة، في ولاية واشنطن في مركز تفشي المرض، بالاضافة الى 39 حالة و 10 حالات وفاة.

صرح حاكم فيل مورفي يوم الأربعاء أنه تم اكتشاف الحالة الأولى وحث السكان على 'التزام الهدوء'.

وقال في بيان: 'حكومتي تعمل بقوة للحفاظ على سلامة السكان واحتواء انتشار COVID-19 في نيو جيرسي.

نأخذ هذا الموقف على محمل الجد ونعد لهذا منذ أسابيع. إنني أحث السكان على التزام الهدوء واستخدام الموارد من إدارة الصحة ومراكز مكافحة الأمراض في نيو جيرسي للتحضير للوقاية من انتشار المرض.

تعد حماية صحة الجمهور واحدة من أهم أولوياتي وإدارتي على استعداد للاستجابة السريعة لأي حالات إيجابية إضافية لـ COVID-19 هنا في نيوجيرسي. '

قال مسؤولو الصحة الفيدراليون أمس إنهم كانوا يقدمون إلى نيو جيرسي تمويلًا أوليًا بقيمة 1.75 مليون دولار للرد على الفيروس.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن الجمهوريين والديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق لتمويل الاستجابة لتفشي المرض في جميع أنحاء البلاد بقيمة 8.3 مليار دولار.

وقالت جوديث بيرشيلي مفوضة وزارة الصحة لولاية نيوجيرسي: "إن أي حالة من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في ولايتنا تثير قلقنا ، لكن معظم سكان نيو جيرسي معرضون لخطر ضئيل للغاية للإصابة بـ COVID-19

وأجرى حاكم مورفي أمس عملية جراحية لإزالة ورم سرطاني محتمل في كليته.

وقالت حاكمتها بالإنابة، شيلا أوليفر ، التي تم انتخابها مع ميرفي كحاكمة ملازمة في عام 2017، في تغريدة أن الحاكم يستريح في مستشفى في نيويورك وأن العملية كانت ناجحة.
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