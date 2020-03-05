بسبب كورونا.. إلغاء زيارة الرئيس الصيني إلى اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، أنه تقرر إرجاء زيارة رسمية كان يعتزم الرئيس الصيني شي جين بينج القيام بها لليابان في أبريل القادم، وسط استمرار انتشار فيروس كورونا في البلدين.





وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهايد سوجا، إن اليابان والصين بحاجة إلى إعطاء أولوية لمكافحة انتشار الفيروس، الذي ظهر للمرة الأولى في ووهان بوسط الصين وانتشر منها إلى العشرات من الدول.





وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، أنها تلقت تقارير عن 31 وفاة و 139 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ما رفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 3015 وفاة و80565 إصابة حتى نهاية يوم أمس.



