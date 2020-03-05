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تعليم

الاتحاد الرياضي للجامعات: نستعد لإقامة دور الجامعات الحدودية للمرة الأولى

الخميس 05/مارس/2020 - 04:04 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

قال الدكتور صبحي حسانين رئيس لاتحاد الرياضي للجامعات، إن هنا دوري جديد سيبدأ قريبا وهو دوري الجامعات الحدودية وهي المحافظات الحدودية والتي تتبع اللواء احمد كمال الدين مستشارر رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية، حيث أن هنا توجهات نحو تكثيف نشاط هذه الجامعات.


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وأضاف في تصريح لموقع "صدى البلد" أن الدوري يتم تنفيذ بدءا من العام الدراسي الحالي حي تموضع ميزانيها، مشيرا إلى ان هذا إلى جانب مشروع اللياقة البدنية.

 

وأوضح رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، إنه في إطار خطة الدولة للنهوض بالرياضة ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق مبادرة 100 مليون صحة من أجل الارتقاء بالصحة العامة للفرد ومن هذا المنطق قام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإطلاق مشروع للياقة البدنية والصحة.

 

وتابع"المشروع يسعى نحو إتاحة الفرصة لممارسة الرياضة لطلاب جامعات مصر وذلك انطلاقا من توصيات المؤتمر الوطني السادس للشباب والتي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي".

 

 وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى التعرف على مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب الجامعات المصرية، وتعزيز الانتماء والمواطنة والولاء للوطن لدى الطلاب بالإضافة إلى رفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب الجامعات إلى متطلبات الصحة العامة.

 وأوضح أنه يقوم على إتاحة الفرصة للطلاب لممارسة الرياضة وعودة الأنشطة الرياضية واستشعار نعمة الأمن والأمان واللحمة الوطنية والمحافظة على مكتسبات الوطن والفخر بها وتأصيل دور الأنشطة الطلابية والرياضية لتفعيل الممارسات الإيجابية تجاه الوطن.

 وتابع: " الفئات المستهدفة في هذا المشروع هم ( طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد، الأشخاص من ذوي الإعاقة من طلاب الجامعات، أعضاء هيئة التدريس، العاملين بالجامعات"، مستطردا: "المشروع سيشمل مسابقات على مستوى الصفوف الدراسية، مسابقات على مستوى الكليات ، مسابقات على مستوى القطاعات الجامعية، مسابقات على مستوى الجامعات - الطالب الذهبي".  

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