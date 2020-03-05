استمرار فعاليات وحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة عين شمس

استمرت اليوم فعاليات الاحتفال بيوم المرأة المصرية بجامعة عين شمس والتي بدأت في مطلع هذا الشهر ، حيث قامت وحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة عين شمس بتوزيع عدد وسائل التعريف ، وذلك بالتزامن مع احتفالات الجامعة بيوم المرأة المصرية والتي ستستمر حتي ٨ مارس الجاري.





وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و إشراف الدكتورة هند الهلالي أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب ومدير وحدة مناهضة العنف والتحرش بالجامعة.





وأوضحت الدكتورة هند الهلالي ان وحدة مناهضة العنف و التحرش بجامعة عين شمس ستقوم خلال الفصل الدراسي الثاني بحملة توعية للطلاب داخل حرم الجامعة الرئيسي حول دور الوحدة في مناهضة العنف والتحرش ، حيث بدأ الطلاب المتطوعين بالوحدة في توزيع نشرات عن دور الوحدة و أهم أنشطتها، والاجراءات التي تتخذها الجامعة تجاه من يثبت عليه قيامه بالتحرش سواء اللفظي او الفعلي، بالإضافة إلى توزيع استبيانات على الطلاب لقياس درجة الوعي بدور الوحدة وأهدافها.