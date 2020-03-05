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رياضة

عضو إدارة إيفرتون: الدوري الإنجليزي ربما يستكمل دون جماهير

الخميس 05/مارس/2020 - 06:09 م
ملعب إيفرتون
ملعب إيفرتون
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محمد رشاد
يشعر عضو مجلس إدارة إيفرتون ساشا ريازانستيف بأن الدوري الإنجليزي الموسم الجاري ربما يُستكمل دون حضور جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال عضو مجلس إدارة التوفيز لوكالة "أسوشيتيد بريس" اليوم الخميس: "أشعر بأن الأمر سيحدث خلال الأسابيع المقبلة".

وحتى الآن لم يعلن الاتحاد الإنجليزي إقامة المباريات دون حضور جماهير فيما منع نادي نيوكاسل فريقه من المصافحة بالأيدي.

وقرر الاتحاد الإيطالي خوض مباريات الدوري حتى الثالث من شهر أبريل المقبل دون حضور جماهيري.

وارتفع عدد حالات المصابين بفيروس كورونا داخل إنجلترا إلى 90 اليوم الخميس وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.
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