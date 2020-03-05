طارق الشيخ: يجب إجراء اختبارات لمطربي المهرجانات بحكم الجمهور.. فيديو

قال المطرب الشعبي طارق الشيخ، إنه في الماضي كانت نقابة الموسيقيين تساعد المطرب على النجاح، حتى إذا لم يكن جيدا بالقدر الكافي يتم تدريبه.
وأضاف الشيخ خلال وجوده ضيفا ببرنامج حديث المساء عبر فضاية mbc مصر: "رفضوا اعتمادي كمغني باختبارات الإذاعة والتليفزيون على الرغم من نجاح البوماتي، وخضعت للإختبار 4 مرات ولم انجح".
وتابع المطرب الشعبي أن هناك لجانا تابعة للنقابة وعليها أن تختبر مطربي المهرجانات، قائلا: أنا ضد قطع رزق أي شخص.. تلك الإختبارات لا بد أن تكون علانية أمام الجمهور وهو له حق الإختيار".
واشار طارق الشيخ إلى أنه يجب أيضا أن يتم إختيار مطربي المهرجانات على مخارج الألفاظ، لأنها تمثل أهمية كبيرة لأي أغنية.
على الجانب الآخر يضع المطرب الشعبي طارق الشيخ اللمسات النهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.