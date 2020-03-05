محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بيوم الشهيد .. الاثنين المقبل

تحتفل مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، الاثنين المقبل، بيوم الشهيد الذي يوافق 9 مارس من كل عام، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه، الدكتور عمرو البشبيشي، واللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري.





ومن جانبها، قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن البرنامج يتضمن استقبال أبناء وأسر الشهداء بالفندق التعليمي بشارع صبري القاضي ، غرب مدينة كفر الشيخ، الساعة 12 ظهرًا ، وتقديم ألعاب ترفيهية للأطفال، وبرامج مفيدة ومسابقات أغان.





وأضافت أن برنامج الاحتفال الذي سيبدأ في تمام الساعة الخامسة مساءً، بالقرآن الكريم ، السلام الوطني ، وكلمة ترحيب ،والوقوف دقيقة حداد، وكلمة عن الشهيد عبدالمنعم رياض، وعرض عن الشهداء، وكوكتيل وطني ، وأوبريت الشهيد أداء الطلاب ، وقصيدة عن الشهداء ، ومسرحية كنوز مصر ، كلمة المحافظ ،وتكريم أبناء الشهداء ، والختام بالسلام الجمهوري.





وأكدت كشك، أنها وجهت مديري الإدارات ومدراء المدارس بالاحتفال بيوم الشهيد، خلال الأسبوع المقبل، بفقرات متنوعة في الإذاعة المدرسية ،وعقد ندوات ومحاضرات عن أهمية احتفال مصر بيوم الشهيد، يوم 9 مارس من كل عام ، وستقوم المديرية بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، احتفالًا بيوم الشهيد وسيكرم المحافظ أبناء وأسر الشهداء.





جدير بالذكر أن يوم الشهيد في مصر هو 9 مارس من كل عام، أعلنته مصر منذ عام 1969 تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان الجيش المصري عبد المنعم رياض، وقد نعاه الرئيس جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر.





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