احذر.. 4 علامات غير متوقعة تنذرك بـ سرطان الثدي

سرطان الثدي هو سرطان يتشكل في خلايا الثديين، و يعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعا في النساء في الولايات المتحدة، ويمكن أن يحدث سرطان الثدي لدى الرجال والنساء، ولكنه أكثر شيوعًا عند النساء.





ووفقًا لموقع mayoclinic، ساعد الدعم الكبير للتوعية بسرطان الثدي وتمويل الأبحاث على إحداث تقدم في تشخيص سرطان الثدي وعلاجه، وازادت معدلات البقاء على قيد الحياة لسرطان الثدي ، كما أن عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض في انخفاض مستمر نتيجة التقدم.





قد تشمل علامات وأعراض سرطان الثدي ما يلي:





- كتلة من الثدي أو سماكة تبدو مختلفة عن الأنسجة المحيطة

- تغيير في حجم الثدي

- تغير على الجلد على الثدي مثل التقشير