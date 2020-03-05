أبناء انفلونزا أ.. وزير الصحة السابق: هذا النوع من الفيروسات أكثر خطورة من كورونا

دعا الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة سابقًا، إلى عدم القلق من فيروس كورونا ، موضحًا أنه أحد الفيروسات المسببة لالتهاب الجهاز التنفسي وهو ليس جديدًا، وإنما أخطر أنواع الفيروسات وهو فيروس انفلونزا أ، وهي الإنفلونزا الموسمية التي يصاب بها الجميع.





جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصحة بحزب الوفد، حول فيروس كورونا “كوفيد-19” وطرق الوقاية منه، المنعقدة اليوم الخميس، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب، ورئيس اللجنة النوعية للصحة في حزب الوفد، وقيادات الحزب.

وأشار تاج الدين إلى أن الفترة الماضية الجميع سمع عن أسماء عديدة للفيروسات ولكن جميعها هي فيروس إنفلونزا أ التي يخرج منها 256 نوعا وهم أبناء فيروس الانفلونزا أ.





وأضاف تاج الدين، أن هناك نوعا آخر من أنواع الإنفلونزا أ وب وجميعها تصنع مشاكل في التنفس وفي الغالب من يحدث له مشاكل تقدر نسبتهم بـ10%، قائلا: "يجب أن نعلم أن هناك فارقا بين العدوى والمرض نفسه؛ لأن هناك من يستطيع التصدي لاستقبال الفيروس حسب قوة المناعة لدى كل شخص وهناك فارق بين الزكام والرشح لأن الإنفلونزا لها أعراض عامة شديدة وتعب عام والزكام يكون في منطقة الرأس فقط.





ولفت تاج الدين، إلى أن جميع الفيروسات تنقل من خلال الجهاز التنفسي، موضحًا أن فيروس كورونا يسبب مشاكل في الجهازة التنفسي وفي عام 2003 حدث مثل هذا الأمر في شرق آسيا وأطلق عليه سارس وكان منتشر ومصر اتخذت طرق الوقاية منه، وفي عام 2005 حدثت إنفلونزا الخنازير وهو فيروس أ ولكن كان حديث بفضل تفاعل مع بعض الفيروسات الآخر.



